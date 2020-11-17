اليوم السابع
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الأمن العراقى يعلن اعتقال داعشى بـ"ديوان الجند" فى بغداد

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:00 ص
الأمن العراقى يعلن اعتقال داعشى بـ"ديوان الجند" فى بغداد الأمن العراقى
أ ش أ

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أعلنت مديرية الأمن الوطني العراقي، اليوم الإثنين، اعتقال عنصر داعشي بـ"ديوان الجند" في العاصمة بغداد.


وأوضحت المديرية - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن فوج المهمات الخاصة التابع لجهاز الأمن الوطني نفذ عملية نوعية وألقى القبض على عنصر داعشي ينتمي إلى "ديوان الجند" في بغداد، وذلك وفق معلومات استخبارية دقيقة.

ونفذ العراق ، حكم الإعدام شنقا في 21 شخصا أدينوا بالإرهاب والقتل حسبما ورد في بيان لوزارة الداخلية، وذلك في أحدث سلسلة إعدامات جماعية في البلاد منذ هزيمة تنظيم داعش عام 2017.

 
وجاء في البيان أن من بين من نُفذ فيهم حكم الإعدام في سجن بمدينة الناصرية الجنوبية أشخاص كان لهم دور في هجومين انتحاريين راح ضحيتهما العشرات في بلدة تلعفر الشمالية.
 
ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل عن هويات من أُعدموا أو الجرائم التي أدينوا بها.
 
ويحاكم العراق المئات ممن يشتبه بأنهم جهاديون ونفذ عددا من الإعدامات الجماعية منذ هزيمة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في حملة عسكرية استمرت من عام 2014 إلى عام 2017 بدعم من الولايات المتحدة.
 

العراق

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العاصمة بغداد

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