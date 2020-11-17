أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اعتقال 3 إرهابيين في محافظة نينوى، وذكرت الوكالة -وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الثلاثاء- أن "مديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 3 إرهابيين والمطلوبين وفق أحكام المادة (4) إرهاب لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابى".
وأضافت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك الجماعات الإرهابية، حيث تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة