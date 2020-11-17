بغداد (أ ش أ)

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اعتقال 3 إرهابيين في محافظة نينوى، وذكرت الوكالة -وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الثلاثاء- أن "مديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 3 إرهابيين والمطلوبين وفق أحكام المادة (4) إرهاب لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابى".