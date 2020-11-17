وأضافت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك الجماعات الإرهابية، حيث تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".