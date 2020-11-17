استقالة عميد جامعة فيرجينيا ويسليان الأمريكية بسبب "بوست" على فيس بوك

كتبت: نهال أبو السعود

استقال بول إيويل ، العميد السابق للحرم العالمي لجامعة فيرجينيا ويسليان، من كل من عمادة الجامعة ومنصبه في هيئة التدريس بعد أن كتب منشورًا على فيس بوك على حسابه المحذوف منذ ذلك الحين، والذي أشار إلى ناخبي الرئيس المنتخب جو بايدن على أنهم "مناهضون لـ أمريكا" و" مناهض للمسيحية".

عندما سئل عن تعليق إضافي وما إذا كان متمسكًا بكلماته في المنشور ، قال إيويل لشبكة CNN في رسالة بريد إلكتروني إنه "اعتذر بشدة" ولم يتبق لديه "شيء يضيفه". لم يعترف إيويل باستفسار CNN عما إذا كانت استقالته من الجامعة جاءت ردًا على المنشور.

ووفقا للتقرير فان منشور إيويل المزعوم ، كان موجه لأي أصدقاء على فيس بوك ربما صوتوا لبايدن أو هم ديمقراطيون لإلغاء صداقته على منصة التواصل الاجتماعي، وجاء في "البوست" المزعوم: "إذا كنت جاهلاً ومعادًا لأمريكا ومعادًا للمسيحية بما يكفي للتصويت لصالح بايدن ، فأنا حقًا لا أريد أن أكون صديقك الاجتماعي على وسائل التواصل الاجتماعي .. لن اتعامل معك في الحياة الواقعية او هنا .. لقد أفسدت الانتخابات. لقد أفسدت شبابنا. لقد أفسدت بلدنا. لدي معايير وأنت لا لا تقابلهم. يرجى إزالة نفسك. "

وأكدت جامعة فيرجينيا ويسليان في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت ، الإثنين ، أن الجامعة قبلت استقالة إيويل الذي عمل بها منذ عام 2008، وقالت ستيفاني سماجلو ، كبيرة مسؤولي التسويق في الجامعة ، لشبكة CNN ، إن الجامعة "ليس لديها معلومات إضافية في هذا الوقت".