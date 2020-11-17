اختبار جديد للكشف عن وجود الأجسام المضادة لـ كورونا من عينات "اللعاب"

كتبت إيناس البنا

تُجرى حاليا اختبارات الأجسام المضادة لـ كورونا، إما من خلال وخز الإصبع أو سحب الدم من ذراعك، ثم يتم فحص الدم بحثًا عن وجود الأجسام المضادة IgM و IgG ، التي ينتجها الجهاز المناعي لتوفير الحماية ضد فيروس كورونا.

بينما تتطور الأجسام المضادة IgM في وقت مبكر من العدوى، فمن المرجح أن تظهر الأجسام المضادة IgG لاحقًا وتبقى عادةً لأشهر أو سنوات. قريبًا ، قد يتم استبدال هذا الاختبار المؤلم باختبار جديد يعتمد على اللعاب.

تم تطوير الاختبار الجديد من قبل فريق في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة ، ويمكن للاختبار الجديد الكشف بدقة عن وجود الأجسام المضادة لـ كورونا من عينات صغيرة من اللعاب، وقال الباحثون إن نتائج الاختبار يمكن الحصول عليها في غضون ساعات.

يُنظر إلى الاختبار الجديد المستند إلى اللعاب على أنه بديل محتمل لاختبارات الأجسام المضادة لعينة الدم من أجل البحث والاستخدام السريري.



كيف يعمل اختبار اللعاب ؟ في الدراسة ، وجد باحثو مدرسة بلومبرج وفقا لتقرير مجلة "Journal of Clinical Microbiology"، أن اختبارهم يمكن أن يكشف عن الأجسام المضادة للعديد من مستضدات كورونا، في عينات اللعاب من جميع المشاركين الـ 24 الذين أكدوا تعرضهم لـ كورونا والذين بدأت أعراضهم أكثر من أسبوعين قبل اختبار.

أظهر الاختبار أيضًا نتائج سلبية لمعظم عينات اللعاب التي تم جمعها من الأشخاص قبل جائحة COVID-19، ويبدو أن الاختبار القائم على اللعاب خاص بالأجسام المضادة لـ IgG لـ كورونا ، حيث وجد العلماء نتائج سلبية له في جميع عينات ما قبل COVID-19 البالغ عددها 134، وبدت هذه النتيجة دقيقة مثل الاختبارات المصلية المعتمدة على الدم.

علاوة على ذلك ، أظهرت تجاربهم أن الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا الجديد يطورون أجسامًا مضادة يمكن اكتشافها في اللعاب في نفس الوقت تقريبًا كما يحدث في الدم، وعادةً ما ترتفع الأجسام المضادة IgG في اليوم العاشر تقريبًا بعد ظهور أعراض كورونا ، لكنها قد تنتقل أيضًا من الدم إلى اللعاب ، وفقًا للباحثين.

ظهرت نتائج الدراسة على الإنترنت في مجلة علم الأحياء الدقيقة السريرية.



اختبار الأجسام المضادة مقابل اختبار PCR يعد تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) واختبار الأجسام المضادة أكثر الطريقتين شيوعًا المستخدمة لفحص الأشخاص بحثًا عن عدوى COVID-19 .

تستخدم اختبارات (PCR) للكشف عن المادة الوراثية للفيروس (الحمض النووي الريبي) من عينات مسحة الأنف والحنجرة ، بدلاً من وجود الأجسام المضادة، ويمكن لهذا الاختبار معرفة ما إذا كان شخص ما مصابًا بالفيروس أم لا في وقت مبكر جدًا حتى قبل ظهور أعراض المرض وتكوين الأجسام المضادة.

تتضمن اختبارات PCR عدة مراحل بين أخذ العينات والتحليل ، وهذا يزيد من فرص الأخطاء، وعيب آخر لهذا الاختبار هو أنه قد يغيب عن المرضى الذين تخلصوا من الفيروس وتعافوا من المرض.

يمكن للأجسام المضادة أو الاختبار المصلي أن يخبرنا عن المصاب وكذلك من يجب أن يكون محصنًا ضد الفيروس، لكنها قد لا تكون قادرة على تحديد المصاب حيث يتم إنتاج الأجسام المضادة عادة بعد أسبوع أو أسبوعين من الإصابة، بحلول ذلك الوقت، قد يكون قد تم مسح الفيروس من النظام.

يساعد اختبار PCR على اكتشاف عدوى COVID-19 النشطة الحالية ، ويمكن أن يكشف اختبار الأجسام المضادة عن الإصابات السابقة.