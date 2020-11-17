اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:25 م
خالد صلاح
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إيران تسجل 13352 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى زيادة قياسية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:33 م
إيران تسجل 13352 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى زيادة قياسية كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 13352 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وهو رقم قياسي يرفع الإجمالي التراكمي لحالات الإصابة إلى 788473 حالة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي إن الوفيات سجلت أيضا ما يقرب من رقم قياسي خلال ‭‭‬ا‭‬‬لأربع والعشرين ساعة الماضية بعد رصد 482 وفاة، مما يرفع اجمالي عدد حالات الوفاة في أكثر الدول تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط إلى 42461 حالة.

وكانت قد أعلنت الحكومة الإيرانية، أنه اعتبارا من يوم السبت القادم، ستفرض إجراءات تعطيل واسعة، وحظر التنقل بين المدن، ضمن التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا .
 

وزارة الصحة الإيرانية

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اصابات كورونا

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