اليوم السابع
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إصابة 3 ممرضات فى حادث تصادم توك توك مع ملاكى ببنى سويف

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:29 ص
إصابة 3 ممرضات فى حادث تصادم توك توك مع ملاكى ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيبت 3 ممرضات بمستشفى بنى سويف الجامعى، فى حادث تصادم توك توك مع سياره ملاكى على طريق ناصر بهبشين بالطريق الزراعى ببنى سويف، أثناء ذهابهن إلى العمل، وقامت سيارات الاسعاف بنقلهن إلى المستشفى للعلاج .
 

كان اللواء محمد مراد، مدير الامن، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم على الطريق الزراعى على طريق ناصر قرية بهبشين عندما اصطدمت سيارة توك توك بأخرى ملاكى، بسبب السرعة واسفر الحادث عن إصابة كلا من  نور الهدي .ع.ع 33 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقه، ونورهان .ع.ع 26 سنة، مصابة ب جروح وكدمات، متفرقه و كسر بالزراع الايسر، و رشا .ع.ع 28 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقه وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

 


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