اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:59 م
خالد صلاح
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إصابات كورونا فى الولايات المتحدة تتخطى 11 مليوناً و214 ألف شخص

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 05:56 م
إصابات كورونا فى الولايات المتحدة تتخطى 11 مليوناً و214 ألف شخص كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ارتفع ليصل إلى 11 مليونا و214 ألفا و231 حالة على الأقل.
وأوضحت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم /الثلاثاء/، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس داخل الولايات الأمريكية بلغ حتى الآن 247 ألفا و356 شخصا.
وسجّلت "جونز هوبكنز" اليوم وحتى الآن 11 ألفا و251 إصابة بالفيروس و154 وفاة.


كورونا

أمريكا

كورونا فى أمريكا

إصابات كورونا فى أمريكا

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