إصابات كورونا فى الولايات المتحدة تتخطى 11 مليوناً و214 ألف شخص

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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ارتفع ليصل إلى 11 مليونا و214 ألفا و231 حالة على الأقل.

وأوضحت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم /الثلاثاء/، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس داخل الولايات الأمريكية بلغ حتى الآن 247 ألفا و356 شخصا.

وسجّلت "جونز هوبكنز" اليوم وحتى الآن 11 ألفا و251 إصابة بالفيروس و154 وفاة.