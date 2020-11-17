إصابات كورونا فى ألمانيا تتجاوز 815 ألف حالة

رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 14419 حالة ليصل الإجمالي إلى 815746.

وكشفت البيانات تسجيل 267 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 12814.