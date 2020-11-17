اليوم السابع
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إصابات كورونا فى ألمانيا تتجاوز 815 ألف حالة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 07:32 ص
إصابات كورونا فى ألمانيا تتجاوز 815 ألف حالة كورونا فى ألمانيا - أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 14419 حالة ليصل الإجمالي إلى 815746.

وكشفت البيانات تسجيل 267 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 12814.

 

 


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