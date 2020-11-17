إدراج 39 قرية ضمن مشروعات دعم صغار المزارعين وتدوير المخلفات بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

ألتقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بماجستيك هايلى المدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (WFP) والوفد المرافق له فى إطار زيارته للمحافظة لمتابعة الجهود المبذولة تحقيق أهداف الاستراتيجة القومية للتنمية المستدامة (2030).

وتناول اللقاء سبل دعم صغار المزارعين وتنفيذ مشروعات لتدوير المخلفات الزراعية لتحسين البيئة وخلق قيمة إقتصادية مضافة وفرص عمل للشباب.

وأثناء اللقاء وافق المدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة على طلب محافظ أسوان بإدراج 39 قرية رئيسية ضمن خطة البرنامج بدلاً من 10 قرى فقط لتنفيذ المشروعات المخطط لها وخاصة دعم صغار المزارعين، بجانب استثمار مصانع تدوير المخلفات فى مدينتى أسوان وإدفو بإضافة خطوط إنتاج لتدوير المخلفات الزراعية.

وأكد محافظ أسوان، أنه لأول مرة يقوم برنامج الأغذية العالمى بتنفيذ التدوير المخلفات والتخلص الآمن منها بمشروعات تساهم فى تعظيم الاستفادة من مخلفات المحاصيل الزراعية مثل قصب السكر والنخيل والنباتات العطرية لإنتاج أعمل فنية يدوية وبيئية، وأيضاً منتجات السماد والأعلاف وغيرها.

وأشاد، بالدور الرائد لبرنامج الغذاء العالمى وهو الذى يأتى متوازياً مع الجهود الحكومية المبذولة لتوفير مستوى معيشة أفضل وخاصة للمزارعين من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الإتجاه والتى من أهمها مبادرة حياة كريمة ومبادرة تكافل وكرامة وغيرها حيث نعمل فى منظومة متكاملة تستهدف الإرتقاء بحياة المواطن البسيط وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح ماجستيك هايلى، بأن محاور عمل برنامج الغذاء ينفذ أنشطته فى 60 قرية على مستوى محافظات الصعيد ويركز على دعم صغار المزارعيين، كما سيتم التوسع فى التصنيع الزراعى بإعادة تدوير المخلفات الزراعية، لافتاً إلى أن الخطة الاستراتيجية للبرنامج تتضمن التنسيق وتطويع الإمكانيات بما يتواكب مع أولويات العمل التنفيذى للحكومة من أجل تمكين المجتمعات الأكثر إحتياجاً والتى يصعب الوصول إليها فى العديد من مجالات التعليم والصحة والحماية الإجتماعية وإتاحة الغذاء والتغذية ، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادى للمرأة وتوفير فرص عمل للشباب، علاوة على دعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، فضلاً عن بناء القدرات المؤسسية.