وكيل تعليم بنى سويف تتفقد المدرسة الثانوية لمياه الشرب لمتابعة إجراءات الوقاية

بنى سويف ـ هانى فتحى

تفقدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، اليوم الاثنين، المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، والتي تضم 176 طالبا موزعين على الصفوف، الأول 78 طالبا والثاني 47 طالبا والثالث 51 طالبا، بحضور كمال عمران مدير المدرسة .

واطمأنت وكيل الوزارة، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأكدت من استخدام كاشف الحرارة والكشف على المعلمين والطلاب قبل دخول المدرسة وكذلك التزام الجميع بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد داخل الفصول.

وتفقدت وكيل الوزارة فصول المدرسة ومعامل الحاسب الآلي وورش العملي للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

وأشارت وكيل الوزارة خلال الزيارة إلى أنه يتم تنفيذ خطة المتابعة الميدانية لكافة المدارس وذلك من خلال توجيه فرق عمل من الإدارات التعليمية بجانب خطة المتابعة الميدانية التي تنفذها المديرية والتي تتضمن تسيير أتوبيسات للمرور على المدارس يوميا تضم موجهي المواد الدراسية والتوجيه المالي والإداري لمتابعة سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتذليل اي صعوبات قد تواجه سير الدراسة.



وكيل تعليم بنى سويف تتفقد المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب



طلاب المدرسة



المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب



وكيل تعليم بنى سويف تتفقد المدرسة الثانوية الفنية