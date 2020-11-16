نائب محافظ المنيا يكشف لشباب مركز ملوى تفاصيل المشروعات الجديدة وفرص العمل

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، عدداً من القطاعات الخدمية والمشروعات القومية بنطاق مركز ملوي.

يأتي ذلك ضمن تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لمتابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومتابعة العديد من الجوانب الإدارية ومناقشة كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية من خلال عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع اهالي المركز.

رافق نائب المحافظ، اللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، داليا محمد مسئول وحدة حقوق الانسان بالمحافظة، وليد كمال مدير إدارة مشروعك بالمحافظة، مروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات، هشام على ممثل القوي العاملة.

وشملت الجولة، تفقد مصنع القناة للسكر، المركز التكنولوجي التابع لمركز ملوي، مركز شباب مدينة ملوي، محطة رفع مياه الري بقصر هور، كما عقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع شباب المركز.

وتفقد نائب المحافظ، مصنع القناة للسكر، بحضور مجموعة من الشباب للتعرف على المصنع وفرص العمل المتاحة، كما تفقد المركز التكنولوجي التابع لمركز ملوي لمتابعة تحصيل رسوم التصالح في مخالفات البناء بالإضافة لعقد اجتماع مع فني المتغيرات المكانية لمتابعة مستجدات الاعمال، مشدداً على انه لا تهاون مع المقصرين، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال الجولة، عقد نائب المحافظ، لقاءا مع مجموعة من الشباب بمركز شباب ملوي، ضمن اعمال مبادرة "مراكب النجاة"، وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة لتوفير فرص عمل للشباب، كما تم عرض بعض المشكلات التي تواجه الشباب وتم استعراض الحلول والمقترحات للقضاء على تلك المشكلات والتي تهدف الي الحد من الهجرة غير الشرعية ، من خلال اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة للشباب، كما تم عرض فرص العمل المتاحة للشباب داخل المحافظة.

كما تفقد نائب المحافظ، محطة رفع مياه الري بقصر هور والتي تخدم أراضي قري ابشادات التابعة للمركز، لمتابعة سير العمل داخل المحطة، والتاكد من ان المحطة تعمل بكامل طاقة، وذلك في اطار تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.



نائب محافظ المنيا يتفقد المشروعات القومية بمركز ملوى



نائب محافظ المنيا يتفقد المشروعات القومية بمركز ملوى



المشروعات القومية بمركز ملوى



نائب محافظ المنيا يتفقد المشروعات القومية بمركز ملوى