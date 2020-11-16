ميركل تؤكد عدم كفاية القيود المطبقة لمواجهة كورونا

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قالت المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، إنه على الرغم من أن القيود المطبقة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كوفيد-19، منذ مطلع هذا الشهر حققت استقرارا في أعداد الإصابات بالفيروس إلا أن هذا غير كاف.

وأضافت ميركل - خلال اجتماع لهيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي اليوم الاثنين - أن الأرقام تستقر إلى حد ما، لكن ببطء شديد، مؤكدة ضرورة تقليل الاختلاط في الحياة الخاصة والالتزام بالتباعد، وأن الحكومة الاتحادية تعول على مشاركة المواطنين في التصدي لمنع انتشار الوباء.

وأوضحت أن هناك أرقاما متفاوته في الولايات الألمانية وفي المدن وأنه لا يوجد انخفاض في أعداد الإصابات ببرلين على العكس من بريمن وهامبورج، مشيرة إلى أنه من المقرر اتخاذ قرارات جديدة يوم الاثنين المقبل بشأن أعياد الميلاد وحتى العام المقبل .