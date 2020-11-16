اليوم السابع
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الإثنين، 16 نوفمبر 2020 09:22 م
خالد صلاح
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منظمة الصحة العالمية تسجل 65 إصابة بكورونا بين موظفيها في جنيف

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 08:05 م
منظمة الصحة العالمية تسجل 65 إصابة بكورونا بين موظفيها في جنيف ممثل منظمة الصحة العالمية
رويترز

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 قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن هناك 65 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين موظفيها في مقرها بجنيف منذ بدء الجائحة.

وقالت رئيسة الفريق الفني لمرض كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف في إفادة صحفية عبر الانترنت "سُجلت لدينا الأسبوع الماضي بعض الحالات التي حدث بينها مخالطة... الجميع في تحسن، جميعهم لديهم أعراض طفيفة أو بدون أعراض".

واحتفل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين بعودته من الحجر الصحي بعد مخالطته مريضا بكورونا أوائل نوفمبر .


منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية

كورونا

جنيف

بيان منظمة الصحة العالمية

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