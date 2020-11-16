اليوم السابع
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مصرع مواطن إثر سقوطه من القطار أمام محطة نزلة خيال بالشرقية

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 11:54 ص
مصرع مواطن إثر سقوطه من القطار أمام محطة نزلة خيال بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقى مواطن بمحافظة الدقهلية مصرعه، اليوم، إثر سقوطه من القطار نتيجة اختلال توازنه، وبالعرض على نيابة أبوكبير صرحت بإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد من مركز شرطة أبوكبير، يفيد بلاغا بوصول شخص إلى مستشفى أبوكبير المركزى جثة هامدة.

وتبين من التحريات أثناء استقلال "محمد جابر طه" 60 سنة مقيم السنبلاوين القطار رقم 375 من المنصورة- الزقازيق  وأثناء تواجده على باب القطار اختل توازنه وسقط أمام محطة نزلة خيال دائرة أبوكبير، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.


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