مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية يصل جامعة الفيوم للحديث عن كورونا

الفيوم رباب الجالي

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على هامش زيارته لمحافظة الفيوم، لحضور ندوة توعوية بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك فى تنفيذ المبادرات الرئاسية بقطاع الصحة، بهدف توفير سبل الرعاية الصحية لجميع أهالى المحافظة خاصة محدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية بالقرى النائية.

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من محاور التنمية بمحافظة الفيوم، واستعراض أهم الأعمال التى يجرى تنفيذها بالقطاع الصحى، وكذلك آليات الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيرس كورونا المستجد.

عقب اللقاء، قدم محافظ الفيوم درعًا تذكاريًا لمستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، تقديرًا لجهوده فى دعم القطاع الصحى بالمحافظة.

ولفت "التوني" إلى أن زيارة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، لمحافظة الفيوم، تشمل المشاركة بندوة تستضيفها جامعة الفيوم تحت عنوان "مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية"، وكذلك تفقد سير العمل بمركز أورام الفيوم.

كما استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم مستشار رئيس الجمهورية والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعدد من السادة عمداء الكليات ومستشارى رئيس الجامعة .

يأتى الاستقبال على خلفية زيارة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية لجامعة الفيوم والتى سيلقى خلالها محاضرة تحت عنوان (مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية) يتبعها زيارة لمستشفى الجامعة.