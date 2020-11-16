مستشار حكومة النمسا: وجدنا 25 مليون يورو فى مواقع إخوانية

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور مهند خورشيد، مستشار الحكومة النمساوية، إن النمسا شهدت في الفترة الأخيرة حادثاً مأساويا راح ضحيته حوالى 4 أشخاص، وجرح حوالي 24 شخصاً آخرين، مشيراً إلى أن الأعمال الإرهابية آخر حلقة فى سلسلة طويلة، والإخوان والجماعات المتطرفة سواء فى المساجد أو المؤسسات، قائلا:" عثرنا على 25 مليون يورو فى مواقع تابعة للجماعة والمتطرفين".

وتابع مهند، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن جماعة الإخوان يستدرجون الشباب وصغار السن، ويجب تجفيف منابع الإرهاب، كما أن الإخوان دائما تنادي بالإرهاب كوسيلة لنشر الإسلام، ودائما ينادون بالمظلومية مع أن النمسا أول دولية أوروبية اعترفت بالإسلام كدين رسمي.

وأكمل مستشار الحكومة النمساوية، أنه تم إنشاء هيئة لتمثيل المسلمين في النمسا عام 1912، كما أن الإخوان يستخدمون التمويه ونادراً مع تجد إخواني يعترف بأنه منتمي للجماعة، موضحاً أن الإخوان يتعاونون مع الأتراك، كما أن الدولة التركية تدعمهم بشكل جيد، ونحتاج إلى الإسلام المستنير كي يأخذ دوره.