مستشار الأمن القومى الأمريكى: يبدو أن بايدن فاز فى الانتخابات

كتب أحمد عرفة

قال روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، لشبكة NBC الأمريكية: "يبدو أن جو بايدن فاز في الانتخابات"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: "نستعد لعملية انتقال احترافي للسلطة".

وفى وقت سابق قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية إن الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس سيتحدثان عن الاقتصاد مساء الإثنين، فى ويلمنجتون بولاية ديلاوير، وفقًا لبيان صحفى صادر عن الفريق الانتقالى "بايدن-هاريس".

وسيتحدث الثنائى عن "الانتعاش الاقتصادى، وإعادة البناء بشكل أفضل على المدى الطويل" فى أول خطاب لهما يتناول الوضع الاقتصادى للبلاد، منذ فوزهما فى الانتخابات الرئاسية.