محافظ مطروح يناقش أفضل السبل لحصاد مياه الأمطار

مطروح فريق المحافظات

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مؤتمر لمناقشة أفضل السبل لحصاد مياه الأمطار بحضور العميد حاتم السبع وكافة الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، بهدف وضع الخطط العلمية المدروسة والتنسيق بين خطط الجهات المعنية، مع إمكانية التعديل فى الخطط بما يتوافق مع المتغيرات المناخية، وحصر كافة الاحتياجات والاجراءات العاجلة والآجلة بعد حصر جميع الملاحظات خلال موجة الطقس الأسبوع الماضى وما شهدته عدد من مدن المحافظة من سقوط أمطار غزيرة لم تشهدها مطروح منذ نحو 36 عاما تقدر بملايين المتر مكعب من المياه لزيادة الاستفادة منها بالفعل في مياه الشرب والزراعة وكافة الأنشطةز

ويوجد 73 مخر سيول بالمحافظة منها 51 مخر بمدينة مرسى مطروح و 8 مخرات بمدينة النجيلة ،و 6 بمدينة برانى ، و5 بمدينة السلوم و مخرين بسيوة ، ومخر بمدينة الضبعة، والتى تم تحديد وخط سيرها ووضعها على الخرائط وفقا لإحداثيات gps بمواقعها ، حيث وجه محافظ مطروح بتحديد كافة المسارات والمعوقات التى تواجهها لعمل التحويلات اللازمة لمجرى السيل مع وضع مقترحات لنقل المنازل التى تقع أمام مجرى السيول حماية للمواطنين ، ومقترحات عمل دراسة مسحية لمعرفة ميول السيل، وعمل السدود المحولة لمجرى السيل أو سدود الاعاقة للمياه وفقا للمواصفات الفنية والهندسية ، وتحديد وتقسيم مدى خطورة الوديان من حيث الرئيسية والفرعية وكيفية التعامل معها ، مع مراجعة كافة المعديات ( البرابخ ) ومواسير سحب المياه وفقا لاقصى كميات اندفاع للمياه لتوسعة الأقطار الموجودة او زيادة اعداد المواسير كما استعرضت عدد من الجهات لمشروعاتها الحالية فى اطار حصر مياه الأمطار والاستفادة منها.

عمل صيانة وإعادة تأهيل 15 بئر نشو، وصيانة وإعادة تأهيل لـ 87 بئر روماني،وانشاء 14 بئر نشو لاستزارع نباتات المراعي من خلال مركز التنمية المستدامة ،و طرح (50) خزان ارضي سعة 100م3 موزعة على مراكز المحافظة لحصاد مياه الامطار من خلال ادارة المياه الجوفية والرى ،وإقامة 1150 بئر نشو تم تنفيذ 440 بئر و200 سد و 26 بئر رومانى من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى ، وطرح إقامة 500 خزان إرضى سعة 100 م3 من خلال مركز التنمية المستدامة ، واقامة 200 بئر و12 خزان ضمن خطة المحافظة لاقامة الآبار والخزانات ،وانشاء 100 بئر ، ورفعكفاءة 20 بئر رومانى وانشاء 5 خزانات سعة 500 م3 ، و3 خزانات سعة 250م3 ضمن مبادرة حياة كريمة ، و280 بئر موزعة على 8 قرى من خلال القرى الأكثر احتياجا.

وجه محافظ مطروح بعمل دراسة وافية لجميع الوديان ومخرات السيول بالثمانى مدن مع تشكيل لجنة من إدارة الموارد المائية و الرى ومركز التنمية المستدامة والزراعة و تنمية القرية ومجالس المدن وكافة الجهات المعنية، لدراسة كافة المقترحات والتوصيات التى يتم طرحها والتى يمكن تنفيذها بالفعل، ومنها دراسة اقامة ترعة مبطنة مع الاتجاه العمودى لمجرى السيل لتجميع المياه والاستفادة منها أو عمل بحيرات صناعية بمجرى الوديان الصخرية ، واقامة سدود ترابية بعدد من المواقع ، والتنسيق بشأن الاعتمادات المالية اللازم ومخاطبة الجهات المعنية.