محافظ بنى سويف: تمويل 10 آلاف مشروع بـ997 مليون جنيه ضمن مبادرة "مشروعك"

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، التقرير الدورى لمبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك"، حيث بلغ إجمالى تمويل المشروعات المنفذة منذ انطلاق المبادرة فى مايو 2015 وحتى منتصف نوفمبر الجارى 997 مليونًا و644 ألف جنيه، استفاد منها 10 آلاف و561 مشروعاً وفرت 13606 فرصة عمل.

وأكد محافظ بنى سويف،فى بيان له،على أهمية المبادرة التى تنفذها وزارة التنمية المحلية،وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين(غير الموظفين)وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك،مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر ،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

وبلغ عدد المشروعات التى موًلها بنك مصر 5968 مشروعا بقيمة 623 مليون و209ألف جنيه،فيما بلغ عدد المشروعات المموًلة من البنك الأهلى المصري" 801 مشروعا بــ 292 مليون و313 ألف جنيه، فى حين تم تمويل 3465 مشروعا بـــ 46 مليون و975 ألف جنيه من بنك القاهرة،فى الوقت الذى بلغ فيه عدد المشروعات الممولة من "البنك الزراعى 313 مشروعا بـــ 16 مليون و428 ألف جنيه،بينما قدم بنك الإسكان والتعمير التمويل لـ 9 مشروعات بـــقمية 12 مليون و200 ألف جنيه،فى حين قدم بنك الأسكندرية تمويلا بـــقيمة 6 مليون و520 ألف جنيه لـ 5 مشروعات

من جهتها أشارت الأستاذة نهى محمد مدير مشروعك على مستوى المحافظة،إلى أنه يتم الاجتماع بصفة دورية بأعضاء اللجنة التى شكلها المحافظ،وبحضور مديرى البنوك المشاركة فى المبادرة ورؤساء المدن ومدراء مقرات مشروعك بالمدن ،مشيرا إلى الاجتماع الأخير الذى حضره ممثلين من وزارة التنمية المحلية لمتابعة ملف مشروعك،حيث تم التأكيد على بعض النقاط الهامة للدفع بمنظومة العمل، والتى كان من أبرزها التيسير على المتعاملين مع المشروع وتجنب طلب مستندات أو أوراق بخلاف الموجودة فى بروتوكول المشروع،مع التأكيد على عدم نقل أية موظف بالمشروع إلا بعد الرجوع والتنسيق مع الوزارة،وتوفير وسيلة تنقل لإجراء المعاينات اللازمة للملفات التى ترد من البنوك،مع التأكيد على أهمية الصيانة الدورية لأجهزة الحاسب بمقرات مشروعك، وتحفيز وإثابة العاملين بالمشروع.