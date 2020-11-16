محافظ أسيوط يفاجئ مدرسة النور للمكفوفين ويكلف لجنة من التفتيش بحصر السلبيات

أسيوط - فريق المحافظات

فاجأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط العاملين بمدرسة النور للمكفوفين بحى غرب أسيوط وذلك للوقوف على سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة للطلاب داخل المدرسة ومدى تفعيل الأنشطة المدرسية للطلاب، رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة هيئة الابنية التعليمية بأسيوط ولجنة من التفتيش والمتابعة والمتابعة الميدانية بالمحافظة.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد المطعم الداخلي بالمدرسة وتابع خطوات تجهيز الطعام واطمئن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المطعم ومراعاة جودة الطعام المقدم للطلاب كما تفقد المحافظ بعض حجرات الأنشطة والفصول الدراسية داخل المدرسة وتابع استخدام الطلاب لماكينات برايل للكتابة واستمع إلى عدد من التلاميذ ومدى استيعابهم لما يتم تدريسه والكتابة على الماكينات الخاصة بتعلم الطلاب المكفوفين المعروفة باسم طريقة "برايل" كما شاهد المحافظ ممارسة الطلاب والطالبات للعبة كرة الجرس مشيدًا بمستوهم الرياضي معبرًا عن سعادته لتواجده وسط الطلاب والطالبات بالمدرسة أثناء ممارسة الانشطة كما تفقد أماكن الإقامة والمعيشة بسكن الطلاب بالمبنى الملحق بالمدرسة وطالب بضرورة الالتزام بالنظافة المستمرة وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحفاظاً على صحة الطلاب والعاملين.

وكلف المحافظ لجنة التفتيش والمتابعة برصد أي سلبيات داخل المدرسة وكتابة تقرير بها وبحث أوجه القصور لإيجاد الحلول العاجلة لها وتقديم كافة أوجه الدعم لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب بالمدرسة كما التقى المحافظ ببعض طلاب وطالبات المدرسة واستمع إلى طلباتهم واستفساراتهم معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتكثيف عمل لجان المتابعة والتفتيش على المدرسة بصفة مستمرة للوقوف عل الخدمات المقدمة للطلاب معلنًا تفعيل الأنشطة المدرسية والمسابقات الرياضية والفنية واختيار الطلاب المتميزين لتكريمهم وتحفزيهم على التميز وصقل خبراتهم المختلفة.

كان محافظ أسيوط قد سبق وزار مدرسة النور للمكفوفين بحي غرب للاطمئنان على سير الدراسة وانتظامها بجميع المراحل الدراسية وشهد منح المدرسة عدد 10 ماكينات للكتابة بطريقة "برايل" حديثة مهداة من المنطقة الجنوبية ومؤسسة مصر الخير وذلك بعد تهالك عدد من الماكينات القديمة بالمدرسة داعياً مؤسسات المجتمع المدني بالمساهمة والمشاركة المجتمعية في توفير أعداد أكبر من الماكينات لخدمة الطلاب المكفوفين بالمدرسة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة والتي تسير بالتوازى مع الاهتمام الكبير الذى تحظى به العملية التعليمية من جانب الأجهزة التنفيذية لتحقيق أهداف وغايات التنمية الشاملة والمستدامة التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقًا لرؤية مصر 2030.



محافظ أسيوط يفاجئ مدرسة النور للمكفوفين



محافظ أسيوط يفاجئ مدرسة النور للمكفوفين



محافظ أسيوط يفاجئ مدرسة النور للمكفوفين



محافظ أسيوط يفاجئ مدرسة النور للمكفوفين



محافظ أسيوط يفاجئ مدرسة النور للمكفوفين



محافظ أسيوط يفاجئ مدرسة النور للمكفوفين



محافظ أسيوط يفاجئ مدرسة النور للمكفوفين



محافظ أسيوط يفاجئ مدرسة النور للمكفوفين



محافظ أسيوط يفاجئ مدرسة النور للمكفوفين



محافظ أسيوط يفاجئ مدرسة النور للمكفوفين



محافظ أسيوط يفاجئ مدرسة النور للمكفوفين



محافظ أسيوط يفاجئ مدرسة النور للمكفوفين