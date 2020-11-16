محافظة بنى سويف تتلقى 112 ألفا و679 طلب تصالح بمخالفات البناء

بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، إن العدد الإجمالى لطلبات التصالح بمخالفات البناء قد وصل إلى 112 ألفا و679 طلب، وذلك بعد أن شهد اليوم تقدم 180 مواطنا بطلبات تصالح في مخالفات البناء، منوها إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافياً لتنتهى في 30 نوفمبر الجارى.

كما وجه محافظ بني سويف فى بيان له،رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.