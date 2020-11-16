قوافل طبية لجامعة الزقازيق للكشف المجانى على المواطنين بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك تواجدًا دوريًا لقوافل طبية من أطباء جامعة الزقازيق بمدن البحر الأحمر للكشف على المواطنين مجانًا وذلك تنفيذًا للبروتوكول الموقع من قبل المديرية مع الجامعة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أن آخر قافلة طبية من اطباء جامعة الزقازيق غادرة الخميس الماضي، حيث وصلت بداية الأسبوع الماضى بمستشفيات الغردقة العام، وراس غارب حميات الغردقة، خلال الفترة من يوم السبت 7 إلى الخميس 12نوفمبر 2020م.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أنه وصل من جامعة الزقازيق كل من الأطباء الدكتور محمد مزروع أستاذ علاج الأورام، والدكتور وائل منسى أستاذ جراحة الكبد والجهاز الهضمي، و الدكتور ماجد محمد أستاذ جراحة المسالك، والدكتور محمد صقر مدرس جراحة التجميل، والدكتور محمد المنياوى مدرس جراحة الأورام، والدكتور باهر عاطف مدرس جراحة الأورام، والدكتور محمد صلاح مدرس التخدير والعناية المركزة، والدكتور محمد سمك مدرس أمراض القلب بمعهد القلب.

وفى مستشفى غارب المركزى خلال الأسبوع الماضى وصل من جامعة الزقازيق تنفيذًا للبروتوكول الموقع كل من الدكتور حامد جبران أستاذ الأشعة التشخيصية، وبمستشفى حميات الغردقة، الدكتورة دينا العلى مدرس المتوطنة والجهاز الهضمي.

فيما قامت القوافل الطبية خلال الأسبوع الماضى بالكشف على 350 مواطنًا بقرى مدينة الشلاتين، حيث أقيمت قافلة طبية علاجيه بأبو رماد وأدلديت وتم الكشف على عدد 350 حالة بجميع التخصصات ومعمل وأشعة وتم إحالة 2 حالة إلى مستشفى الشلاتين لإجراء واستكمال الفحوصات اللازمة، كذلك تم الكشف على 276 حالة بجميع التخصصات وإحالة عدد 2 حالة الى مستشفى الشلاتين لإجراء واستكمال الفحوصات اللازمة بمنطقة رأس حدربه وحلايب.

جانب من القوافل الطبية بحلايب وشلاتين