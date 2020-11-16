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قرارات "مناسبة" بشأن أزمة شرق المتوسط فى قمة الاتحاد الأوروبى المقبلة

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 02:11 م
قرارات "مناسبة" بشأن أزمة شرق المتوسط فى قمة الاتحاد الأوروبى المقبلة مسؤول الاتحاد الاوروبى
كتب سمير حسنى

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قال الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، أن القمة المقبلة ستتخذ قرارات "مناسبة" بشأن أزمة شرق المتوسط، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

فى غضون ذلك، استنكر الاتحاد الأوروبى، التصرفات التركية التى تتعارض مع الشرعية الدولية فى قبرص، والتى تمثلت فى إعادة فتح منتجع "فاروشا " فى قبرص، ودعا تركيا للتصرف بمسؤولية.

وأدان رئيس مجلس النواب القبرصى أداموس أدامو، الزيارة التى قام بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى بلدة فاروشا المُحتلة منذ الغزو التركى الذى تسبب فى احتلال الجزء الشمالى من الجزيرة فى عام 1974، واصفا الزيارة بـ"غير القانونية"، ومؤكدا أنها تشكل "استفزازًا غير مقبول على الإطلاق".

وقال أدامو - فى بيان مكتوب - نقلته وكالة أنباء "سى أن إيه" القبرصية على موقعها الإلكترونى اليوم،الاثنين:" أن احتفالات العار والاحتفالات الحزينة بإعلان دولة زائفة فى فاروشا إنما تثير مشاعر الشعب القبرصى بأسره وتضغط بشكل مؤلم على جرح المشكلة القبرصية الذى لا زال مفتوحًا منذ 47 عامًا".

وأضاف:" أننا ندين بشتى الطرق هذه المحاولة الجديدة التى تسعى لخلق أمر واقع جديد ضد سكان فاماجوستا وكل قبرص".


الاتحاد الاوروبي

اوروبا

ازمة شرق المتوسط

قبرص

اليونان

تركيا

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