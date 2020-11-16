اليوم السابع
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فيديو.. ولي عهد أبوظبي يستقبل وزيرة القوات الفرنسية في الإمارات

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 07:18 م
فيديو.. ولي عهد أبوظبي يستقبل وزيرة القوات الفرنسية في الإمارات ولي عهد أبوظبي يستقبل وزيرة القوات الفرنسية
وكالات

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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي، فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة في الجمهورية الفرنسية.
 
وبحث بن زايد والوزيرة الفرنسية خلال اللقاء العلاقات الثنائية و مستوى التنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية و التي تسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما لما فيه مصلحة البلدين.
 
وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين .. إضافة إلى مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.
 
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية: حضر اللقاء، محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي إلى جانب الوفد المرافق للوزيرة الفرنسية.
 

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أبوظبي

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