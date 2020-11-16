اليوم السابع
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فرنسا تنشئ أول مستشفى متنقل بالعالم يتم تركيبه فى 20 دقيقة لعلاج كورونا

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 02:33 م
فرنسا تنشئ أول مستشفى متنقل بالعالم يتم تركيبه فى 20 دقيقة لعلاج كورونا مستشفى متنقل
كتب إيهاب محمد

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كشفت فرنسا عن مستشفى متنقل لعلاج الحالات الحادة من المصابين بفيروس كورونا، هو الأول من نوعه في العالم، يتم تركيبه في أي مكان خلال 20 دقيقة فقط ويحتوى على وحدات للعناية المركزة.

 

ومع احتدام الموجة الثانية لفيروس كورونا، كشف مستشفى تولوز الجامعي عن مستشفيات متنقلة سهلة وسريعة التركيب، ليكون المشروع الثورى سلاحًا جديداً لمحاربة الفيروس وتقديم الرعاية للمرضى المصابين بأشكال حادة من فيروس كورونا المستجد فى وقت تزدحم فيه المستشفيات بالمرضى، سيتم نشر المستشفيات المتنقلة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات فى المناطق المتضررة.

وسيتم استخدام المستشفيات المتنقلة كوحدات للعناية المركزة لمرضى فيروس كورونا في المناطق الأكثر تضرراً وتم إطلاقها كجزء من مشروع أوروبي لمواجهة الكوارث.

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وقال مارك بينود، مدير مستشفى جامعة تولوز، أنه في غضون 20 دقيقة، تتحول شاحنة إلى مستشفى متنقل قادر على رعاية 18 مريضًا في العناية المركزة، وفقا لموقع قناة العربية.

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وأوضح أن الشاحنة تحمل صندوق حديدي كبير قابل للفك، يتحول إلى مستشفى متنقل يضم خمس غرف مجهزة بالكامل،  بما في ذلك الكهرباء والمياه وتكييف الهواء وجميع الأجهزة الضرورية. وقال إنه "من خلال هذه الوحدة، يمكننا الترحيب بالمريض الأول في غضون 20 دقيقة فقط."

 

 
سيبسشيبس
 

أيضا، سبق ان قال الدكتور وائل عوادالخبير في الشئون الأسيوية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الهند تسعى لإقامة مستشفيات متنقلة لسرعة التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا حيث تقدمت الحكومة المركزية بطلب للمحكمة العليا لتحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة.

 

 

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ولفت الخبير في الشئون الأسيوية، إلى أن الحكومة تسعى للسيطرة السريعة على الفيروس لأنها لا تريد تمديد فترة الإغلاق، خاصة أن المواطنين في الهند أصبحوا يملون من استمرار القيود والحظر، خاصة مع تجاوز عدد الإصابات بالفيروس الـ216 ألف حالة.

 


مشتفى متنقل لعلاج كورونا

كورونا

فيروس كورونا

فرنسا

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