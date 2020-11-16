ضبط 1581 جلود حمير مجهولة المصدر قبل تهريبها للخارج

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1285) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (1,49 طن "مقطعات لحوم دواجن – لحوم مفرومة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (15,6 طن "مكرونة بدون مستندات مجهولة المصدر") .. تمهيداً لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لإحدى شركات الصناعات الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (6,2 طن "دقيق فاخر – أرز أبيض – مكرونة ") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لإحتوائها على حشرات حية مما يشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالكة مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (2,4 طن "عسل جلوكوز") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية مما يشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (1,52 طن "سكر محلى – مسلى زيت طعام") بدون مستندات "مجهولة المصدر" .. تمهيداً لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ونجحت الجهود في ضبط (19,5طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع منظفات بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية، وضبط (12 طن مبيدات زراعية غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها) .. تمهيداً لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المبيدات الزراعية).. بمحافظة الغربية.

وتمكنت الجهود من ضبط (1,581جلد من الفصيلة الخيلية "حمير – إبل" مجهولة المصدر وبدون تصريح) .. بغرض تصديرها للخارج.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الجلود) بمحافظة الجيزة.