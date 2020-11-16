ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1850 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 5 أسلحة نارية "3طبنجات، و2 فرد خرطوش"، وضبط 1250 جرام حشيش 850 هيروين، و4 كيلو جرام بانجو، بحوزة عاطلين بعدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ .

وضبطت الحملة 15 قضية تموينية متنوعة "عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، كما حررت الحملة المرورية 1850 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 20 دراجة بخارية، كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 1300 حكم قضائى متنوع ما بين حكم حبس جزئي، و حبس مستأنف، و غرامات جزئية ومستأنفة.