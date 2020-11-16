صحيفة إسبانية تكشف عن تواصل داعشيات مخيم الهول السورى مع عناصر داخل البلاد

كتبت فاطمة شوقى

أكدت صحيفة "لاراثون" الإسبانية أن الذئاب المنفردة الذين استقروا فى إسبانيا للتجنيد والتلقين وارتكاب هجمات ، ويحافظون على اتصالات مع النساء المحتجزات فى مخيم الهول بسوريا، حيث لا يزال آلالاف من إرهابى تنظيم داعش الارهابى.

وقالت مصادر فى مكافحة الارهاب للصحيفة الإسبانية، إنه وفقا للأبحاث التى جرت فى الأوقات السابقة والتى تعتبير مزعجة ، أكدت أن النساء تلعب دورا كبيرا فى نشر الارهاب، وبعضهن مرتبط بإسبانيا ، والموجودين فى مخيم الهول،حيث أنهن يجندن المراهقين والمراهقات .

وقد ثبت أنه بعد الحفاظ على هذه الاتصالات، أظهرت "الذئاب المنفردة" مزيدًا من التطرف ؛ وأكدوا في منشوراتهم على أهمية المرأة داخل تنظيم داعش ، لدرجة انتشار مقاطع فيديو تظهر فيها صور نساء مسلحات ببنادق هجومية في أوضاع القتال، بالطبع ، مغطاة بالنقاب المقابل، وفقا للصحيفة الإسبانية.

وبحسب المصادر فإن العديد من نساء داعش داخل مخيم الهول يساهمن في نشر أفكار التنظيم الإرهابي. وهم يلعبون دورًا حاسمًا في نقل الشعارات والأفكار إلى أبنائهم وأقاربهم. إنهم يستجيبون لاستراتيجية عامة للعصابة الارهابية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سمة أخرى من سمات الذئاب الفاعلة التي استقرت في إسبانيا ، وفقًا لهذه التحقيقات ، هي تنويع اتصالاتها مع المسلحين الآخرين الذين يعيشون في بلدان بعيدة مثل تركيا.

وحتى لا يتم الكشف عنهم ، يغيرون باستمرار اسم ملفاتهم الشخصية ، ولكن تم الكشف عن امرأة ، نشطة بشكل خاص من البلد المغاربي ، تطلق على نفسها اسم "أرملة الشهيد" التي تقدم "الجنة العليا" ، والتي توفر المواد بجميع أنواعها من داعش.

ويركزون في عملهم التوظيفي على الشباب الذين يعانون بسبب قلة العمل أو الفشل في الدراسة ، أو لمجرد أنهم قرروا عدم قبول الأعراف والعادات الإسبانية.