شباب القليوبية تنشئ 29 محلا بسور مركز شباب مرصفا وطرحها بنظام حق الانتفاع

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بقيادة الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، الانتهاء من إنشاء 29 محلا بسور مركز شباب مرصفا التابع لإدارة شباب بنها، وذلك تمهيدا لطرحها بنظام حق الانتفاع bot، وذلك تحت إشراف لجنة الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أن إنشاء المحال جاء استغلالا للمساحات الكبيرة الغير مستغلة بمراكز الشباب لتحقيق عائدا للمراكز لتحسين الخدمة المقدمة للشباب بتلك المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وزير الشباب، تحت شعار حملة "مراكزنا بتتغير"، وبإشراف لجنة الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وكانت قد انطلقت أمس الأحد، فعاليات دورى مراكز الشباب بالقليوبية فى نسخته الثامنة، برعاية مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بقيادة الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، حيث أقيمت مباراة الافتتاح بين فريقى بهادة بطل النسخة السابعة وأجهور الصغرى على ملعب مركز شباب مدينة قليوب.

شارك فى التصفيات التمهيدية للدورى 96 فريقا على مستوى المحافظة، ليتنافس 24 فريقا للحصول على لقب الدورى فى النسخة الثامنة على مستوى المحافظة والتصعيد على مستوى الجمهورية، حيث تقام فعاليات النسخة الثامنة على ملاعب مركز شباب كفر شكر، مركز شباب مدينة شبين، مركز شباب ميت كنانه، مركز شباب بيجام، مركز شباب قليوب، مركز شباب مدينة الخانكة.

جدير بالذكر، أن الفرق التى حصدت اللقب فى المواسم السابقة ففى الموسم الأول توج فريق مركز شباب بتمدة بطل الدورى، وفى الثانى عرب الصوالحة، والثالث الشموت، والرابع عرب الصوالحة، والخامس جزيرة الاحراز، والسادس الاصلاح الزراعى قليوب، والسابع بهادة.

المحال التى تم انشائها بسور مركز الشباب