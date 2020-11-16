سيناتور أمريكى لـ CNN: ترامب أكثر معرقل للديمقراطية فى تاريخنا ولا يتعاون فى نقل السلطة

كتب محمد شعلان

أكد السناتور الأمريكي بيرنى ساندرز، أن الدعم العام للرئيس الامريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب يتراجع الان مع تأكيد المزيد والمزيد من انتصارات جو بايدن لكل ولاية على حدة، مشيرا إلى أنه أقل قلقا بشأن استمرار رفض ترامب التنازل عن السلطة لكنه يرى أن ترامب يقوض الديمقراطية الامريكية كما لم يفعل غيره من رؤساء الولايات المتحدة.

وأضاف بيرنى ساندرز، فى مقابلة بشبكة CNN، "سيكون لدى ترامب امتيازا اكثر من أى شخص فى تاريخ هذا البلد فى تقويض الديمقراطية الامريكية، وأن فكرة استمراره فى إخبار مؤيديه أن السبب الوحيد لخسارته هذه الانتخابات هى التزوير هو أمر مشين للغاية ولا يجب لأمريكى القيام به"، متمنيا أن يكون لديه اللباقة التى لدى الانسان وأن يقر بحقيقة خسارته فى الانتخابات.



لقاء سيناتور امريكي بقناة cnn

وأشار السناتور الأمريكى بيرنى ساندرز، إلى أن ترامب حتى هذه اللحظة لا يتعاون حتى فى انتقال السلطة، قائلا "ان حقيقة استمراره في انكار الواقع تستمر في الاشارة إلى أن بايدن قد فاز فى الانتخابات بشكل غير قانونى"، مؤكدا أن ما يحدث هو امر لا يمكن تصديقه فيما يتعلق بسلوك رئيس امريكا.

وتزايدت ضغوط اليساريين بالحزب الديمقراطي الأمريكى على الرئيس المنتخب جو بايدن من أجل تولى السيناتور بيرنى ساندرز منصبا وزاريا فى إدارته، ويأتى هذا بينما ذكر ساندرز، فى تصريحات له، أنه على استعداد لقبول منصب وزير العمل فى إدارة بايدن لو طلب منه ذلك.

وأضاف السيناتور اليسارى الديمقراطى في تصريح له " أريد أن أفعل كل ما بوسعي لحماية الأسر العاملة في هذا البلد، ممن يقعون تحت ضغوط هائلة حاليا، سواء كان ذلك فى مجلس الشيوخ أو فى إدارة بايدن".

وحسب مراقبين فإن اليساريين بالحزب الديمقراطي يستهدفون من هذه الضغوط لاختيار ساندرز في منصب رفيع بإدارة بايدن دعم السياسات التي يتبناها الجناح اليسارى بالحزب تزامنا مع دعوة ساندرز قادة النقابات العمالية لمساندته.

وكان ساندرز قد حشد قاعدة شعبية له خلال تنافسه فى موسمي 2016 و2020 للانتخابات الرئاسية واللذين، رغم عدم نجاحه فيهما، لكنهما ساعداه في تعزيز التوجه اليسارى فى داخل الحزب الديمقراطى الأمريكى.