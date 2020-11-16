سكرتير ولاية جورجيا ينفى اتهامات ترامب بعدم السماح بحضور المراقبين

كتب أحمد عرفة

ردت سلطات ولاية جورجيا، على تصريحات الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته دونالد ترامب، بشأن تزوير الانتخابات، حيث نفى سكرتير ولاية جورجيا، اتهامات دونالد ترامب بعدم السماح بحضور المراقبين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها قال الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن إعادة الفرز الوهمى الجارية فى جورجيا لا تعنى شيئا لأنهم لا يسمحون بالنظر فى التوقيعات والتحقق منها، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق واصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، هجومه على نظام التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه على تويتر: نظام التصويت "دومينيون" أدار انتخابات مزورة".