اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بأسوان

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 11:49 ص
سقوط 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بأسوان مديرية أمن أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، اليوم الإثنين، من ضبط 8 عاطلين بحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام و60 جرام حشيش و35 جرام هيروين، و2 سلاح أبيض، وذلك خلال حملة أمنية فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بتوجيهات من اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان.

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.


مديرية امن اسوان

حملات امنية

مخدرات

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تقديم 520 مشروع إبتكارى لاختيار أفضل 100 مشروع‎ بمسابقة شباب أسوان يبتكر

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:41 ص

محافظ أسوان يوجه بتفعيل التحول الرقمى بإتاحة الخدمات الجماهيرية إلكترونياً‎

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 10:16 ص

فرنسية تشهر إسلامها فى النوبة بعد حملة الرسوم المسيئة للرسول.. فيديو وصور

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:31 ص

أكبر محور فوق النيل بأسوان.. "كلابشة" تحفة مرورية أقصى صعيد مصر.. محافظ أسوان: تكلفته 1,024 مليار جنيه والمشروع جاهز للافتتاح.. ويساعد على تسهيل حركة التجارة مع أفريقيا.. والأهالى: "نقله حضارية لمجتمعنا".. صور

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة