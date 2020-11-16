وأضاف باشينيان - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن عدة مئات من الجنود الأرمن فقدوا نتيجة المعارك، التي شهدها إقليم كاراباخ خلال الأسابيع الأخيرة، مع الجيش الأذربيجاني.



وتابع "إننا نأمل أن نجد بعضهم على قيد الحياة.. بالأمس تم العثور على رجل جريح كان قد تم إدراجه سابقا في قائمة الأموات".

تجدر الإشارة إلى أن قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا - فلاديمير بوتين، وإلهام علييف، ونيكول باشينيان - كانوا قد وقعوا بيانا مشتركا، في العاشر من نوفمبر الجاري، بشأن الوقف الكامل للأعمال القتالية في منطقة كاراباخ، التي بدأت نهاية سبتمبر الماضي.