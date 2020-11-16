اليوم السابع
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رئيس مدينة بلقاس يستجيب لصحافة مواطن ويرفع القمامة من قرية بسنديلة.. صور

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 05:39 م
رئيس مدينة بلقاس يستجيب لصحافة مواطن ويرفع القمامة من قرية بسنديلة.. صور رفع القمامة من قرية بسنديلة
الدقهلية شريف الديب

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أكد الدكتور عمرو عبد العاطى رئيس مركز ومدينة بلقاس، التابعة لمحافظة الدقهلية، أنه تم توجيه حملة مكبرة، إلى قرية بسنديلة التابعة لدائرة المركز، بناء على تعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.

 

كما تم إزالة أسباب شكوى المواطنين المتضررين من انتشار القمامة وتصاعد الأدخنة أمام مستشفى التكامل الصحى ومنطقة المدارس، ومقر الوحدة المحلية، حيث تم الدفع بالمعدات إلى مكان الشكوى وتم رفع القمامة المتراكمة وتنظيف المنطقة بالكامل.

 

يذكر بأن أرسل القارئ علاء الدين محمد المقيم بقرية بسنديلة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، شكوى لصحافة المواطن التابعة لـ"اليوم السابع"، من انتشار القمامة وتصاعد الأدخنة أمام مستشفى التكامل الصحى ومنطقة المدارس ومقر الوحدة المحلية للقرية.

رفع القمامة من قرية بسنديلة (1)
 
رفع القمامة من قرية بسنديلة (2)
 
رفع القمامة من قرية بسنديلة (3)
 
رفع القمامة من قرية بسنديلة (4)
 
رفع القمامة من قرية بسنديلة (5)

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