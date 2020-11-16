رئيس جامعة أسيوط يشهد مراسم إعلان الحاصلين على 140 وحدة سكنية .. صور

أسيوط فريق المحافظات

شهد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اليوم الاثنين مراسم الحلقة الثانية من الاقتراع العلنى لإعلان الحاصلين على الوحدات السكنية والتى تم الإعلان عن طرحها بمنطقة الرحاب بمدينة أسيوط الجديدة وذلك بنظام التأجير التمويلى لأعضاء صندوق التأمين الخاص بالجامعة، حيث تم اليوم الاقتراع على 140 وحدة سكنية مخصصة لأعضاء هيئة التدريس من إجمالى 480 وحدة سكنية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة .

جاء ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحد شهير مدير استثمار صندوق التكافل، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديد ، و مصطفى حسن أمين الجامعة المساعد، و عبد العليم على رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة، و عبد الهادى حسن مدير عام الصناديق بالجامعة، هذا إلى جانب حشد من العاملين بالجامعة من المتقدمين لحجز الوحدات السكنية ومهندسى المشروع ومديرى الإدارات المختلفة بالجامعة.

وخلال مراسم الاقتراع فقد ثمن الدكتور طارق الجمال على تعاون هيئة المجتمعات العمرانية مع جهاز مدينة أسيوط الجديدة فى توفير عدد من الوحدات السكنية لمنتسبى الجامعة من العاملين وأعضاء هيئة التدريس وهى الفكرة التى لاقت ترحيباً كبيراً وواسع المجال من إدارة الجامعة والراغبين فى حجز تلك الوحدات.

وأشار إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تُعد من المناطق السكنية الواعدة فى المحافظة والتى من المقرر لها ان تمثل مجتمعاً عمرانياً متكاملاً وذلك بعد استحداث عدداً من الإدارات التى تضيف من رصيد هذه المنطقة ومنها إدارة للصيانة والأمن والحدائق وغيرها ، هذا فضلاً على ما تمثله جامعة أسيوط الأهلية والمقرر افتتاحها العام القادم من دوراً كبيراً فى زيادة الحيوية والحركة العمرانية لهذا المجتمع السكنى الجديد تشابهاً مع الحركة المجتمعية والعمرانية التى أحدثتها جامعة أسيوط فى المحافظة عند افتتاحها فى خمسينيات القرن الماضى كأول جامعة فى الصعيد.

ولفت إلى أن كلية التربية للطفولة المبكرة سوف تعد باكورة النشاط العلمى بجامعة أسيوط الأهلية والتى ستقوم على انتداب عدداً من أعضاء هيئة التدريس من الجامعة للتدريس بها وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة تحقيق نوعاً من الاستقرار المجتمعى لأعضاء هيئة التدريس وهو ما وفرته إدارة الجامعة من خلال الوحدات السكنية التى أعلنت عن طرحها والاقتراع عليها .

ومن جانبه فقد أشار الدكتور أحمد شهير أن هذه الخدمة تمت بفضل دعم كبير وغير مسبوق من إدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور طارق الجمال والذى وافق على طرح موافقته على طرح 20 وحدات سكنية للتأجير التمويلى وبالتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية والتى تضم فرصة لتمليك 480 شقة بتلك الوحدات بمدينة الرحاب بأسيوط الجديدة بواقع 6 عمارات ، وذلك بالتقسيط عن طريق سداد 1200 جنيه شهرياً لمدة 20 سنة وبقيمة إجمالية تبلغ 250 ألف جنيه شاملة توفير وسائل النقل والخدمات ، لافتاً انه من المقرر فور البدء فى التسكين تخصيص 8 أتوبيسات مكيفة حمولة كل أتوبيس منها 26 راكب لتسهيل الانتقال بين مدينة الرحاب وأسيوط تيسيراً على العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .



مراسم الإقتراع للوحدات السكنية