اليوم السابع
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الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:31 م
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حملات تعقيم مكثفة للمنشآت العامة والخدمية والشبابية ودور العبادة بالشرقية

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:08 م
حملات تعقيم مكثفة للمنشآت العامة والخدمية والشبابية ودور العبادة بالشرقية تطهير وتعقيم المنشآت العامة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والقري والشوارع والميادين ودور العبادة ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة بالتنسيق والمشاركة بين مديريات (الصحة - الطب البيطري - الزراعة - التضامن الاجتماعي) وذلك تفعيلا ً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة قيام إدارة المكافحة الحقلية بالمديرية بتشكيل مجموعات عمل بعدد 23 إدارة زراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وإجراء أعمال التطهير والتعقيم لإدارات ( الزقازيق – منيا القمح - كفر صقر – صان الحجر – القرين - أولاد صقر ) الزراعية واقسامها الداخلية حيث شملت أعمال الرش والتطهير المباني من الداخل والخارج والأسطح والمكاتب والطرقات والسلالم ودورات المياه والمخازن .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم إجراء اعمال التطهير لعدد من المعاهد الازهرية والمساجد والوحدة البيطرية بقرية الصوفية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر ، مؤكداُ استمرار التعاون مع كافة المديريات الخدمية والهيئات لإجراء أعمال التطهير والتعقيم بها بصفة دورية للحفاظ علي صحة وسلامة الجميع وللعبور من هذه الجائحة بسلام.

 

جانب من اعمال التعقيم
جانب من اعمال التعقيم

 

تعقم المنشآت بالشرقية
تعقم المنشآت بالشرقية

 

حملات مكثفة للتعقيم
حملات مكثفة للتعقيم

 


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