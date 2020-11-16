حفظ التحقيقات في مصرع "كفيف" حرقًا داخل شقته بالشرابية

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة الشرابية الجزئية، حفظ التحقيقات في وفاة كفيف داخل شقته حرقا لعدم وجود شبة جنائية في الواقعة، حيث تبين من التحقيقات التي اشرف عليها محامي عام شمال القاهرة، أن النيران اشتعلت بمرتبة سرير ولم يتمكن من الهروب منها.

وأوضحت التحقيقات أن السبب في الحريق ماس كهربي، وتبين من التقرير الطبي للضحية أن الجثة في العقد الرابع من العمر.

وسيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الشرابية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات، فيما نتج عن الحريق وفاة شخص، ونقل إلى المستشفى.

البداية عقب تلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الشرابية، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.