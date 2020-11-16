اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:56 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حفظ التحقيقات في مصرع "كفيف" حرقًا داخل شقته بالشرابية

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 12:08 م
حفظ التحقيقات في مصرع "كفيف" حرقًا داخل شقته بالشرابية حريق_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الشرابية الجزئية، حفظ التحقيقات في وفاة كفيف داخل شقته حرقا لعدم وجود شبة جنائية في الواقعة، حيث تبين من التحقيقات التي اشرف عليها محامي عام شمال القاهرة، أن النيران اشتعلت بمرتبة سرير ولم يتمكن من الهروب منها.

وأوضحت التحقيقات أن السبب في الحريق ماس كهربي، وتبين من التقرير الطبي للضحية أن الجثة في العقد الرابع من العمر.

وسيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الشرابية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات، فيما نتج عن الحريق وفاة شخص، ونقل إلى المستشفى.

البداية عقب تلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الشرابية، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.


حفظ التحقيق

نشوب حريق

داخل شقة

مصرع مسن

رجل كفيف

قسم الشرابية

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة