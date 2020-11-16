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حجز مدير مخازن مطعم ضبط بحوزته 1.5 طن لحوم ودواجن فاسدة

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 03:23 م
حجز مدير مخازن مطعم ضبط بحوزته 1.5 طن لحوم ودواجن فاسدة لحوم فاسدة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت النيابة العامة بحجز مدير مخزن لحيازته 1.5 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل مطعم شهير للوجبات الجاهزة بالقاهرة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم الشهبرة للوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 1.5 طن "مقطعات لحوم – لحم دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع كوجبات جاهزة على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 


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