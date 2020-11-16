حبس 3 عاطلين لتزوير عملات ورقية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تقليد وتزييف العملات الوطنية وترويجها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود معلومات سرية لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بقيام 3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تقليد وإصطناع وترويج العملات الورقية الوطنية مُتخذين من دائرة قسمى شرطة "ثالث المنتزه- محرم بك" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى غير المشروع، مُستخدمين "أجهزة كمبيوتر عالية التقنية" وترويجها على عملائهم راغبى التعامل فيها.

عقب تقنين الإجراءت تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة محرم لك، واستهدافهم وألقي القبض عليهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 2 طابعة وسكانر وجهاز حاسب آلى بمشتملاته وشاشة والأدوات والخامات التى يتم إستخدامها فى ممارسة نشاطهم الإجرامى، و8 حبارات مختلفة الألوان، و47 فرخ ورقى مطبوع عليه فئة المائة جنيه من جهة واحدة ومجموعة من الأوراق المٌعدة للطباعة والتى تستخدم فى التقليد و109 ورقة مالية مقلدة فئة الخمسون جنيه بإجمالى و5450 جنيها و134 ورقة مالية مقلدة فئة المائة جنيه بإجمالى 13400 جنيه وسيارة.

بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للمضبوطات بقصد تقليد وإصطناع العملات الورقية الوطنية لترويجها على عملائهم راغبى التعامل فيها وإقتسام متحصلاتها من العملات الصحيحة فيما بينهم، وإستخدم السيارة فى عملية الترويج، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التحقيقات.