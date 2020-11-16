جهاز المنصورة الجديدة يؤكد العمل على تنفيذ محطة تحلية مياه البحر على 24 فدانا

الدقهلية شريف الديب

تسابق مدينة المنصورة الجديدة الزمن من أجل الانتهاء من جميع المشروعات المقررة فى التوقيت المحدد له، وهو ما دفع المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، عقد العديد من القراءات المستمرة مع مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية فى أعمال التشطيبات وفى التوقيتات المحددة لها.

وأكد أن هذه الزيارات من أجل تذليل العقبات وتيسير الإجراءات للشركات ورفع المعوقات، وذلك للانتهاء بجميع المشروعات بالمواعيد المحددة، وهو ما يوضح الحرص على الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة كما تم الإعلان عنه وبنفس المواصفات والجودة.

وقال بهجات إنه جارى تنفيذ مشروع مدرسة التعليم الأساسى بمدينة المنصورة الجديدة، وكذا مشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة، وتنفيذ مشروع سكن مصر لـ ( 196 ) عمارة بإجمالى (4704) وحدة سكنية، ويتم حاليا تشطيب منطقة الفيلات حيث انه جار تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة، متصلة، شبه متصلة) تضم 2103 وحدات، والكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الكورنيش الشرقى بطول 800 م، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربى بطول 1400م إلى 96%، ويضم الكورنيش (ممشى، كافتريات، برجولات، مقاعد، حارة دراجات، ملاعب، مناطق للقراءة والإنترنت، مناطق ألعاب للأطفال).

وأشار المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة والمسئول عن مدينة المنصورة الجديدة، أنه جارى تنفيذ مشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الساحلى، الذى يضم ( 58) عمارة بإجمالى (1392) وحدة سكنية.

مشيرا إلى أن العمل جارى على قدم وساق فى موقع مشروع محطة تحلية مياه البحر، وموقع تنفيذ مشروع محطة محولات الكهرباء، وموقع تنفيذ الجامعة الأهلية “جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا".

وأكد أن محطة تحلية مياه البحر، جارٍ تنفيذها على مساحة 24 فدانا، باستثمارات تصل إلى مليار و400 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 40 ألف م3/يوم، كمرحلة أولى، قابلة للتوسع لإنتاج 160ألف م3/ يوم، وأن محطة الكهرباء تقام على مساحة 14 فدانا باستثمارات تبلغ حوالى 440 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية500 ميجا فولت أمبير، المرحلة الأولى بطاقة 300 ميجا فولت أمبير.

ونوه رئيس الجهاز إلى أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة مثل 8 أسواق تجارية، مركز صحى، مدرستان للتعليم الأساسى، مبنى جهاز المدينة، عدد 3مساجد، محطة لمعالجة الصرف الصحى بطاقة 120ألف م3/ يوم، المرحلة الأولى بطاقة 30ألف م3/ يوم.