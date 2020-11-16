جامعة بنى سويف تعلن توزيع المنح على الطلاب فى الكليات المختلفة

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، لجنة اختيار الطلاب المتقدمين للمنح الدراسية بالجامعة والمقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممتاز حجاب منسق الشعب والبرامج، والمستشار المالي، والدكتورة سهام أديب أمين عام الجامعة، وعمداء كليات التجارة والتمريض، ومدير عام شئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، وممثلي أعضاء مجلس الشيوخ.

وأكد الدكتور منصور أنه تم توزيع المنح على الكليات المختلفة وتمت الاختيارات بمبدأ الشفافية والنزاهة وفقاً للشروط التي تم الإعلان عنها، ومن ضمنها الطلاب المتفوقين من أبناء الشهداء، والعاملين غير القادرين، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمتفوقين رياضياً وعلميا من أبناء محافظة بنى سويف، ووجه الدكتور منصور الشكر إلى أعضاء مجلس الشيوخ لدورهم لتقديم الدعم إلى جميع الطلاب بالجامعة.

جدير بالذكر أنه تمت الموافقة في مجلس جامعة بنى سويف رقم 189 بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس على قبول المنح الدراسية المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، والدكتوره حنان سليمان، والنائب أحمد محسن مبارك، والنائب نادر يوسف نسيم أعضاء مجلس الشيوخ.