تنفيذ 1369 حكما قضائيا و20 قطعة سلاح بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن حملة أمنية مكبرة استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وحائزى المواد المخدرة.

ترأس الحملة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وقد أسفرت جهود الحملة اليوم فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة عن ضبط 3 بندقيه آلية عيار 7.62×39 و6 طلقات من ذات العيار و3 فرد خرطوش عيار 12 و9 بنادق خرطوش عيار 12و6 أسلحة بيضاء بإجمالى 20 قطعة سلاح.

وفى مجال مكافحة جرائم المخدرات تمكن ضباط وحدة مباحث قسم جرجا من ضبط كلا من أحمد ع ح - محمود 20 سنة طالب وإبراهيم ا م ا 39 سنة عامل ومقيمان مركز دار السلام وبحوزتهما لفافة لمادة الأفيون المخدر تزن حوالى 5 جرام و3 قطع لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 10جرام وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

كما تم ضبط 25 قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالى 50 جراما ومبلغ مالى و50 جنيها وهاتف محمول حيازة المتهم رمضان م ع ح 45 سنة عاطل ومقيم قسم أول سوهاج وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

وتم ضبط قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 180 جرام حيـازة المتهم عبد الهادى ع م ع 25 سنة عامل ومقيم مركز أخميم وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1369 " حكما قضائيا فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 404 مخالفات مرورية تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.