تنفيذ حملة تعقيم وتطهير لحى عاطف السادات بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

نفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش حملة تعقيم وتطهير لحى عاطف السادات، وأفاد بيان للوحدة بأنه تمت تغطية حى عاطف السادات، بمنطقة خلف السلع الغذائية، وخلف المطاحن ، ومقرات حكومية بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب ضمن عمليات الترصد الحشرى المستمرة .

كما تمت تغطية محطات الصرف الصحي فى حى عاطف السادات بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، برئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق مهندس محمود فايز والسيد السنوسي ومحمد شحاته ومحمد إسماعيل وحسن عبدالرحمن وأحمد على ونافذ عبده مسلم وانتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش من حملة تعقيم وتطهير حى العبور.

وأعلنت الوحدة فى بيانها أن فريقا تابع لها غطى حى العبور بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب وضمن عمليات الترصد الحشرى المستمرة ، وغطى محطات الصرف الصحي فى حى العبور بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض.

وأعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش سابقا عن تعقيم عددا من كليات جامعة العريش ضد فيروس كورونا، وتم تعقيم كلية الاقتصاد المنزلي والاداب و التجارة والعلوم البيئيه الزراعية.

كما تم الانتهاء من حملة تطهير حى الزهور بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب ضمن عمليات الترصد الحشرى المستمرة ، وتطهير حالة اشتباه كورونا عزل منزلى فى منطقة سوق المحاسنة ، وتعقيم حى ضاحية السلام والرائد العربى بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب.