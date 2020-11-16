"تموين الإسكندرية": الجمعة البيضاء من 23 إلى 30 نوفمبر

الاسكندرية جاكلين منير

أعلن محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، عن بدء تخفيضات الجمعة البيضاء من يوم 23 إلى 30 نوفمبر الجارى .

كما أعلن وكيل وزارة التموين عن استقبال طلبات المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتى حيث استقبلت المديرية 160 طلب حتى الآن، لافتا إلى أنه لن يتم قبول طلبات الا فى المناطق المحرومة فقط وفى الإسكندرية هناك قرتين فقط بمدينة برج العرب.

جاء ذلك خلال لقاء محمد سعدالله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، بنقابة الصحفيين بالإسكندرية، حول جهود المديرية فى جميع القطاعات.

وأكد وكيل وزارة التموين، تركيب كاميرات مراقبة كشف اى تلاعب فى مكاتب التموين والمديرية، وأدى إلى زيادة حالة الانضباط، مشددا على اهمية تنظيم جدول العمل لتنظيم الحملات التفتيشية .

وحول منظومة الخبز أكد أنه تم زيادة عدد المفتشين لضبط المنظومة، وكان النجاح فى عدم شعور المواطن السكندرى بتغيير ملحوظ فى منظومة الخبر الجديدة وتخفيض وزن الرغيف من 200 جم الى 90 جراما، وذلك نتيجة مجهودات الرقابة الدائمة، والتنسيق مع شعبة المخابز بالغرفة التجارية.

وقال "سعدالله" يتم التعاون مع كافة الجهات الرقابية المعنية فى حملات التموين التفتيشية، من مديرية الصحة حماية المستهلك ومباحث التموين، لتكثيف حالة الانضباط بالشارع بالإضافة إلى التنسيق مع الأحياء المختلفة وهيئة الرقابة الإدارية، وهو ما رفع مردود الثقة لدى المواطن فى الثقة لمجهودات الدولة فى محال الرقابة.

وحول منظومة السلع التموينية قال، تم تكثيف جهود الرقابة على هذا القطاع و اسفرت عن ضبط العديد من السلع المغشوشة و المقلدة و ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية والمدعمة المهربة .

وحول ضبط الأسعار بالأسواق، قال انه تم اطلاق مبادرة " الاسكندرية تستحق" على مدار عامين، وتم اطلاق حملات متتالية على الأسواق وتم ضبط التلاعب بالأسعار ومعاقبة المخالفين، بالإضافة إلى السلع التى تم توفيرها فى أفرع المجمعات الاستهلاكية و200 فرع من فروع جمعيتى بأسعار تنافسية، أدت إلى إجبار التجار بالسوق الحر على تخفيض الأسعار.

وأكد محمد سعدالله أن الإسكندرية لم تشهد أى نقص فى السلع خلال أزمة كورونا، حيث تم توفير السلع و عدم وجود اى نقص مما ادى الى رفع شعور المواطن السكندرى بالأمان، وعدم التكالب على شراء السلع الغذائية، تفاديا لأزمة ارتفاع الاسعار نتيجة التكالب عليها .

وقد تم تكريم وكيل وزارة التموين و تسليمه درع نقابة الصحفيين تكريما لمجهوداته خلال السنوات الماضية .



