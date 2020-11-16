ترامب مغردا: هذه الانتخابات الرئاسية هى الأكثر احتيالا فى التاريخ

كتب سمير حسنى

وصف الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالأكثر احتيالا فى التاريخ.





وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه على تويتر قبل قليل: "هذه الانتخابات هى الأكثر احتيالا فى التاريخ".

كان الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، هاجم وسائل الإعلام الأمريكية التى تستمر فى حسم لغة وصول منافسه جو بايدن لمنصب الرئاسة بشكل رسمى، وغرد ترامب متسائلا: "لماذا تفترض Fake News Media باستمرار أن جو بايدن سيصعد إلى الرئاسة، دون السماح حتى لجانبنا بإظهار مدى سوء تحطيم وانتهاك دستورنا الأمريكى العظيم فى انتخابات 2020، وهو ما نستعد للتو للقيام به".

وأضاف ترامب، فى رسالته: " هوجمت.. ربما كما لم يحدث من قبل! من أعداد كبيرة من مراقبى الاقتراع الذين تم طردهم من غرف فرز الأصوات فى العديد من ولاياتنا، إلى ملايين بطاقات الاقتراع التى تم تغييرها من قبل الديمقراطيين، فقط للديمقراطيين، إلى التصويت بعد انتهاء الانتخابات، إلى استخدام اليسار الراديكالي".