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ترامب على تويتر: أنا الفائز فى الانتخابات

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 07:56 ص
ترامب على تويتر: أنا الفائز فى الانتخابات ترامب
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فوزه في الانتخابات الرئاسية التى جرت في يوم 3 من شهر نوفمبر الجاري، وأعلن فوز منافسه جو بايدن بها.

وكتب ترامب على تويتر صباح اليوم: "أنا الفائز في الانتخابات"، ولكن إدارة موقع التواصل تويتر وضع إشارة تحذيرية تشير إلى أن المصادر الرسمية للانتخابات الرئاسية لا تتفق مع تغريدة ترامب.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القضايا المرفوع بخصوص انتخابات الرئاسة 2020، ليست مرفوعة من جانبه بل هي من الأشخاص الذين شهدوا انتهاكات أثتاء عمليات الاقتراع.

وكتب ترامب على تويتر أيضا: "سيتم قريبًا رفع قضايانا الكبيرة التي تُظهر عدم دستورية انتخابات 2020 ، والغضب من الأشياء التي تم القيام بها لتغيير النتيجة".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن الأسبوع الماضي، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

تغريدة ترامب عن الفوز
تغريدة ترامب عن الفوز

 

 


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