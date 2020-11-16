تجديد حبس شاب لاتهامه بسرقة 600 ألف جنيه من والده بالدرب الأحمر

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شاب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة 600 ألف جنيه من والده بالدرب الأحمر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة الدرب الأحمر مفاده تلقيه بلاغا من تاجر بغياب نجله عقب قيامه بتحصيل مبلغ مالى يقدر بنحو 600 ألف جنيه قيمة معاملات تجارية، إلا أنه فوجئ بغلق هاتف المتغيب وعدم عودته فارتاب فى الأمر وحضر للإبلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المتغيب بالاستعانة بأحد الأشخاص لاستئجار إحدى الشقق السكنية بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف الأخير وضبطه وتم بإرشاده ضبط المتغيب وبصحبته شخصين حال تواجدهم بالشقة المشار إليها وبحوزة المتغيب مبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بأنه عقب قيامه بتحصيل المبلغ المالى اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وتوجهه لمحافظة الإسكندرية والتقابل مع باقى المتهمين وأثناء تواجدهم بالشقة محل الضبط تمكن المتهمين من مغافلته والاستيلاء منه على مبلغ مالى عقب إيهامه بتعرض الشقة لواقعة سرقة.

وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة وأضاف بقيامه بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية وشراء الهاتف المحمول المضبوط بحوزته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.