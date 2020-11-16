تجديد حبس ربة منزل متهمة بقتل صديقتها لسرقة مشغولاتها الذهبية فى العمرانية

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل صديقتها لسرقة مشغولاتها الذهبية فى العمرانية.

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغا من سائق، أفاد فيه بعثوره على جثة شقيقته داخل شقتها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجنى عليه "ربة منزل"، ملفوف حول رقبتها قطعة من القماش، وتبين سرقة مصوغاتها الذهبية، وهاتفها المحمول، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسلامة جميع منافذها.

توصلت تحريات الرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث العمرانية، أن صديقة المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، لسرقة مصوغاها الذهبية، وأنها خنقتها بإيشارب كانت ترتديه المجنى عليها.

بإعداد كمين للمتهمة، تمكن الرائد محمد نجيب معاون مباحث العمرانية، من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وقررت أنه نظراً لارتباطها بعلاقة صداقة بالمجنى عليها وعلمها بامتلاكها لمصوغات ذهبية، عقدت العزم على قتلها وسرقتها، وتوجهت إلى منزلها وعقب دخولها باغتتها وقامت بخنقها من الخلف باستخدام الإيشارب الملفوف حول رقبتها، فأودت بحياتها واستولت على المسروقات وفرت هاربة.

أرشدت المتهمة عن المسروقات التي باعتها لدى مالكى محلين مصوغات ذهبية، وهواتف محمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وباشرت النيابة التحقيق.