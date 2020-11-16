بايدن: نريد العمل مع الجمهوريين من أجل مواجهة تداعيات جائحة كورونا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكى، المنتخب جو بايدن، إننا لن ندخر جهدا فى محاربة الفيروس وفتح اقتصادنا، متابعا: سنضمن توزيعا عادلا للقاح، مضيفا خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن: نريد العمل مع الجمهوريين من أجل مواجهة تداعيات الجائحة، موضحا أنه بالإمكان خلق أكثر من 6.5 مليون وظيفة جديدة.

وتابع جو بايدن: سنعمل على مساعدة الشركات الصغيرة المتعثرة من كورونا، مستطردا: تحدثنا مع كبرى الشركات عن أهمية الاستثمارات الداخلية للنهوض في البلاد وتقوية الاقتصاد.

ولفت الرئيس الأمريكى المنتخب، إلى أنه لا يمكن الاقتصار على خلق الثروة بل العمل على أن تكون الثروة موزعة بطريقة عادلة، موضحا أن هناك وظائف يتهددها التلاشي لذلك لابد من توفير حزمة مساعدات للمساعدة في تعافي قطاعات عدة.