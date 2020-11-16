النيابة تطلب تحريات المباحث فى إطلاق موظف النار على 4 أشخاص بالقاهرة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الساحل الجزئية، باستعجال تحريات المباحث الجنائية حول إطلاق موظف النار على آخرين داخل مقهى مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص ثم حاول ذبح نفسه.

وتبين من التقرير الطبى المبدئى للمصابين إصابة الأول بطلق نارى فى الكتف والثانى بطلق نارى بالرأس والثالث بطلق نارى فى القدم، وتم نقل الرابع لمستشفى معهد ناصر لتلقى العلاج.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من الأهالى بسماع دوى إطلاق نار ووقوع عدد من المصابين بمحيط أحد المقاهي. وبالانتقال والفحص تبين قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على 4 أشخاص من سلاح نارى وأصابهم فى مناطق متفرقة من أجسادهم، ثم قام بذبح نفسه بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته بإصابات حرجة، وتم نقل المصابين الـ 5 إلى المستشفى لتلقى العلاج. تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، كما طلبت سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.